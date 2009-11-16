Турчинов: МВФ не прекратил сотрудничество с Украиной

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Международный валютный фонд не прекратил сотрудничество с правительством Украины.

Об этом он заявил в эфире “5-го канала” в воскресенье.

“Международный валютный фонд не прекратил работу с Кабинетом министров. И мы надеемся, что все-таки точку в сотрудничестве МВФ, который реально оценивает ситуацию, знает стоимость каждого политика, государственного деятеля в Украине, я не ставил бы точку в нашем сотрудничестве с МВФ”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что правительство выполняет все обязательства в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с МВФ.

По его словам, во время переговоров с МВФ правительство отметило невозможность повышения цен на природный газ для населения. “Мы четко представили позицию Кабинета министров, что математическое повышение стоимости газа, коммунальных услуг не означает улучшение баланса бюджета и баланса “Нафтогаза”, потому что это приведет к отсутствию финансовых ресурсов у населения, то есть, к неплатежам”, - объяснил первый вице-премьер.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство смогло донести позицию правительства до МВФ, объясняя, что повышение цены на газ возможно только в соответствии с ростом доходов граждан.

Он также прибавил, что правительство сделало все возможное для проведения прозрачной приватизации Одесского припортового завода, как это было предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве с МВФ.

“Правительство сделало все, чтобы это сделать, но Президент ветировал решение Кабинета министров, когда уже мощные иностранные компании входили в этот конкурс. Потом все делали, используя судебную ветвь власти, чтобы этот конкурс не состоялся”, – объяснил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМИРЯ заявил о том, что слова исполнительного директора МВФ Доминика СТРОСС-КАНА о прекращении сотрудничества МВФ с Украиной до окончания президентских выборов были ошибочно интерпретированы в СМИ.

По словам Г.НЕМЫРИ, представитель МВФ заверил, что фонд заинтересован в продолжении сотрудничества с Украиной, однако это будет сделано после того, как представители украинской власти достигнут между собой консенсуса по поводу последующей реализации программы сотрудничества.

Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. дол.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. дол. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. дол. направленная непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. дол. вместо запланированных 3,2 млрд. дол. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. дол. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.