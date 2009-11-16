КМУ утвердит антикоррупционную стратегию Украины к декабрю

Кабинет министров планирует утвердить Антикоррупционную стратегию Украины на открытом заседании 9 декабря, посвященном рассмотрению вопроса о борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в ходе встречи с президентом группы стран Совета Европы против коррупции (GRECO) Драго КОСОМ.

"Борьба с коррупцией является одним из приоритетов работы нашего правительства", - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что в правительстве была введена должность уполномоченного по борьбе с коррупцией, утвержден план мероприятий по борьбе с коррупцией и вступил в силу Закон "Об основах противодействия коррупции в Украине".

Как сообщил А.ТУРЧИНОВ Кабмин направил на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, касающихся изменений в судебной системе.

"К сожалению, Украина сейчас находится в эпицентре предвыборной борьбы, и это влияет на эффективность работы Рады, но Кабмин и те депутаты, которые нас поддерживают, сделают все, чтобы эти законодательные акты были выполнены", - заявил А.ТУРЧИНОВ.