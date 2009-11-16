Межбанк открылся незначительным ростом доллара
11:15, 16 ноября 2009Финансы
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Евро тоже растет
Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,12/8,15 грн./долл. Об этом сообщает компания «Укрдилинг».
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,2805/0,2830 грн./рубль., по евро – 12,1678/12,2127 грн./евро.
Напомним, что в пятницу межбанк закрылся понижением доллара - до 8,11/8,15 грн. - и евро - до 12,0760/12,1206 грн.
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