Межбанк открылся незначительным ростом доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,12/8,15 грн./долл. Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,2805/0,2830 грн./рубль., по евро – 12,1678/12,2127 грн./евро.

Напомним, что в пятницу межбанк закрылся понижением доллара - до 8,11/8,15 грн. - и евро - до 12,0760/12,1206 грн.