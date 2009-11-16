Наличный доллар незначительно понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,15 грн./долл., продают - по 8,21 грн./долл., курс немного понизился по сравнению с 15 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,18 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках также понизился на 0,3%, по сравнению с 15 ноября, - до 12,15 грн./евро, продажи – повысился на 0,4% - до 12,34 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,97-12,26 грн./евро, по продаже - в пределах 12,27-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 15 ноября, понизился на 1,4% и составляет в среднем 0,2757 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2855 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,284 грн./рубль, по продаже - в пределах 0,283-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,15 грн./долл., продажи - 8,21 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,17 грн./долл., по продаже - в пределах 8,18-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева также повысился на 0,3% по сравнению с 15 ноября, и составляет 12,18 грн./евро, продажи - на 0,7% - до 12,34 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,01-12,23 грн./евро, по продаже - в пределах 12,28-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 15 ноября, понизился на 2,1% и сегодня составляет 0,2742 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3% - до 0,2858 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,2825 грн./рубль, по продаже - в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,10/8,23 грн., евро – 12,05/12,35 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,12/8,28 грн., евро – 11,90/12,50 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,14/8,22 грн., евро – 12,05/12,35 грн., рубль – 0,277/0,287 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,996, к евро – 11,888453, к российскому рублю – 0,27731.