Госкомстат: Падение ВВП Украины в 3-м квартале замедлилось на два процента

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

«ВВП за ІІІ квартал т.г. в постоянных ценах 2007 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, составил 84,1%» - сообщается на сайте Госкомстата.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября т.г. Госкомстат уточнил показатель спада ВВП Украины во II квартале с 18% до 17,8%.

Справка УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.

По прогнозам Кабинета министров, рост ВВП Украины в 2011 году составит 5,4%, в 2012 году - 7,2%, в 2013 - 6,5%. При этом инфляция прогнозируется на уровне 9,2% в 2011 году, 7,9% - в 2012 году, 5,5% - в 2013 году. Рост цен производителей ожидается на уровне 12,9% (декабрь к декабрю) - в 2011 году, 10,3% - в 2012 году и 9,5% - в 2013 году.

Согласно постановлению №973 от 12 сентября 2009 года, КМУ прогнозирует в 2010 г. инфляцию 9,7% и рост ВВП - 3,7%.