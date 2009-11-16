ВР на этой неделе рассмотрит проект госбюджета на 2010 г.

Верховная Рада Украины завтра планирует рассмотреть в первом чтении проект госбюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного совета заявил председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что в первом чтении Верховная Рада Украины рассматривает выводы и рекомендации парламента относительно данного проекта документа.

По словам В.ЛИТВИНА, уже сегодня поступили предложения о включении в проект госбюджета еще 157 млрд. грн. дополнительных расходов. В то же время, по словам председателя ВР, парламент должен наладить совместную работу с Кабинетом министров, чтобы не было взаимных обвинений.

В то же время фракция БЮТ предлагает парламенту не рассматривать на этой неделе проект государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции заявил на Согласительном совете первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, это связано с тем, что до сих пор нет окончательных выводов профильного комитета, поскольку к проекту госбюджета поступило более тысячи поправок. «Необходимо все это сбалансировать и не делать бюджет заложником политического противостояния», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН также сказал, что БЮТ на этой неделе предлагает не рассматривать проект программы действий правительства и проект Бюджетного кодекса.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что поддержка этого предложения может быть материализована только через голосование в сессионном зале.