Ограничения продажи валюты физлицам могут тенизировать рынок

Введенные Национальным банком Украины ограничения на продажу валюты физическим лицам могут привести к тенизации наличного рынка.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, своим постановлением, которое вступит в силу 20 ноября т.г., ограничивающим объемы покупки иностранной валюты физическими лицами и запрещающим банкам изменять розничные обменные курсы в течение дня, Нацбанк готовится к росту волатильности курса.

Эксперт считает, что данной мерой НБУ намеревается воспрепятствовать возникновению ажиотажа на розничном валютном рынке. «Впрочем, как показывает опыт 2008 года, такие ограничения могут принести больше вреда, чем пользы. Если банки не смогут соответствовать рыночной конъюнктуре, то торговля наличной валютой может просто переместиться на теневой рынок. Такие ситуации будут еще больше подогревать панику, раскручивая девальвационную спираль» - говорит БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины запретил коммерческим банкам осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн. Это предусмотрено в постановлении НБУ №538 от 9 сентября 2009 года «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины» (регистрация в Минюсте 9 ноября т.г.).

Кроме того, в постановлении запрещается коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением НБУ также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Документ вступает в силу с 20 ноября 2009 года.