ПР настаивает на рассмотрении бюджета-2010

Фракция Партии регионов настаивает на том, чтобы проект закона «О государственном бюджете Украины на 2010 год» был рассмотрен в Верховной Раде Украины на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, необходимо все сделать для того, чтобы «на этой неделе рассмотреть проект бюджета и направить его на доработку правительства». Он отметил, что правительство обязано будет в определенные законодательством сроки подать проект закона о бюджете в парламент.

А.ЕФРЕМОВ подверг критике действия премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно бюджета на 2010 год. Он отметил, что действия правительства и заявления Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствуют о том, что «правительство не желает принимать бюджет».

Он отметил, что для Ю.ТИМОШЕНКО более «привычно работать в ручном режиме, и ей (Ю.Тимошенко – УНИАН) законы вообще не писаны в нашем государстве». «Но я не считаю, что это положительный пример, на который мы должны ориентироваться», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в который раз обратился к лидерам фракций БЮТ и Партии регионов по поводу того, чтобы на заседаниях Комитета ВР по вопросам бюджета присутствовали члены их фракций.

По словам В.ЛИТВИНА, на заседание приходят представители фракций КПУ и Блока Литвина, а от фракций БЮТ и Партии регионов приходит по одному-два «наблюдателя».

Как сообщал УНИАН, первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН обратился в парламент от имени фракции БЮТ с предложением не рассматривать на этой неделе проект государственного бюджета на 2010 год.