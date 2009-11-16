Товарооборот РФ и Словакии может превысить 10 млрд. долл.

Товарооборот России и Словакии в ближайшее время может превысить 10 миллиардов долларов, считает премьер-министр РФ Владимир Путин. Россия занимает третье место среди зарубежных торгово-экономических партнеров Словакии после Германии и Чехии.

За последние пять лет товарооборот между РФ и Словакией увеличился в 3,3 раза, достигнув в 2008 году рекордного уровня в 9,6 миллиарда долларов. "Уверен, у нас есть все возможности восстановить уровень прошлого года, когда товарооборот составил почти 10 миллиардов долларов, но и превзойти этот показатель", - сказал Путин в понедельник на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщает РИА Новости.