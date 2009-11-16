Отрицательное торговое сальдо Украины за 9 мес. снизилось в 9,5 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в январе-сентябре 2009 года уменьшилось в 9,5 раза – до 1 млрд. 079,5 млн. долл. США против 10 млрд. 217,4 млн. долл. в январе-сентябре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4 млрд. 092,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3 млрд. 012,6 млн. против 14 млрд. 340,1 млн. долл. и 4 млрд. 122,7 долл. соответственно в январе-сентябре 2008 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-сентябре 2009 года уменьшился до 35 млрд. 399 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 72 млрд. 683,7 млн. долл.), причем импорт товаров составил 31 млрд. 570,3 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 67 млрд. 903,4 млн. долл.), импорт услуг – 3 млрд. 828,7 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 4 млрд. 780,3 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре т.г. уменьшился до 34 млрд. 319,5 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 62 млрд. 466,3 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 27 млн. 478,2 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 53 млрд. 563,3 млн. долл.), экспорт услуг – 6 млрд. 841,3 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 8 млрд. 903 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.