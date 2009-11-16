Госкомстат: спад промпроизводства в Украине в октябре составил 6,2%

В Украине спад промышленного производства в октябре 2009 года, по сравнению с октябрем 2008 года, составил 6,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-октябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 26,4%.

В октябре против сентября т.г. зафиксирован рост на уровне 5%.

Согласно сообщению Госкомстата, спад объемов промпроизводства в октябре т.г. против октября 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 0,1% (в октябре к сентябрю т.г. – рост 0,9%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 11,1% (к сентябрю – спад 4,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 6,7% (к сентябрю – рост 4,8%).

В обрабатывающей промышленности снижение объемов производства в октябре т.г., по сравнению с октябрем-2008, составило 9,6% (по сравнению с сентябрем 2009 г. – рост 5,2%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 5% (к сентябрю – рост 15,7%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 22% (к сентябрю – рост 1,1%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 24,1% (к сентябрю – рост 1,1%), в производстве кожи, изделий из нее – 12,2% (к сентябрю – рост 1,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в октябре т.г. против октября-2008 составил 8,6% (к сентябрю т.г. – рост 3,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 18,3% (к сентябрю – спад 4,9%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 30,6% (к сентябрю – спад 14,5%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано снижение объемов производства на 8,7% (к сентябрю – рост 3,5%), в том числе в химическом производстве – 7,2% (к сентябрю – рост 7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 13% (к сентябрю – спад 5,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 25,7% (к сентябрю – рост 0,8%).

В Госкомстате сообщили, что в октябре т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с октябрем 2008 года, рост производства составил 16,2% (к сентябрю т.г. – рост 7,3%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 34,5% (к сентябрю – рост 1,9%), в частности в производстве машин и оборудования – 16,4% (к сентябрю – рост 6,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 19,7% (к сентябрю – спад 1,5%), в производстве транспортного оборудования – 53,6% (к сентябрю – спад 0,3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 5,5% (к сентябрю – рост 11,4%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.