Парламет в четверг рассмотрит проект госбюджета на 2010 г.

Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2010 год в четверг, 19 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Однако, по его словам, рассмотрение состоится только при условии, что не появятся поводы для блокирования этого вопроса. «Я это чувствую, что вбрасываются некоторые предложения, надуманные поводы для того, чтобы не рассматривать этот вопрос», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, в пятницу у него была встреча с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, во время которой обсуждался этот вопрос. «Премьер-министр понимает, что мы должны продолжать работу над бюджетом и искать приемлемое решение, которое бы исходило из потребностей страны», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что если бюджет-2010 будет принят после завершения избирательной кампании, то он в социальном плане будет намного хуже, чем есть сегодня.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, в пакете с проектом госбюджета на 2010 год должна рассматриваться и программа деятельности правительства.