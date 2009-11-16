Astrum: Отсрочка транша МВФ способствует укреплению гривни

Отсрочка выделения Украине очередного транша Международного валютного фонда способствует стабильности гривни и сдерживанию роста цен.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что МВФ не прекращает сотрудничество с Украиной, а просто задерживает выделение очередного транша. Такой прецедент уже был этой весной, когда Украина получила кредит в мае вместо изначально предполагавшегося февраля.

По мнению А.БЛИНОВА, четвертый транш от МВФ поступит в Украину уже после выборов, наиболее вероятно — весной 2010 года. При этом он считает, что сам фактор отсутствия этого транша в предвыборное время даже оказывает некоторую поддержку курсу гривни.

Так, по словам А.БЛИНОВА, залогом нынешней стабильности гривни относительно доллара является резкое сужение объема гривневых ресурсов в экономике. В случае прихода транша от МВФ данные средства были бы полностью использованы на бюджетные цели, в том числе, и на финансирование предвыборных повышений «социалки».

«То есть расходование четвертого транша по своей сути являлось бы денежной эмиссией, когда в экономику вбрасывались бы дополнительные 32-33 млрд. грн. (эквивалент четвертого транша в национальной валюте - УНИАН), - отметил А.БЛИНОВ. - Через бюджет эти деньги расползлись бы среди множества экономических агентов, и впоследствии значительная их часть могла бы выйти на валютный рынок, ухудшая позиции гривни».

Таким образом, эксперт уверен, что перенос предоставления четвертого транша на послевыборный период в какой-то степени даже благоприятствует поддержке гривни и сдерживанию роста цен.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. в Киеве находилась миссия МВФ. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

10 ноября представительство МВФ в Украине распространило разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной, в котором указывалось, что МВФ готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.