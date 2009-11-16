Ограничения на продажу валюты физлицам могут вызвать ажиотаж

Ограничения на продажу валюты физическим лицам могут вызвать повышенный спрос на нее.

Такое мнение УНИАН высказал советник председателя правления АБ «Укргазбанк», кандидат экономических наук Александр ОХРИМЕНКО.

Он отметил, что на прошлой неделе курс гривни показал «просто завидную стабильность». Фактически всю прошлую неделю курс гривни колебался в довольно узком диапазоне - 8,1-8,2 грн./долл.

По словам А.ОХРИМЕНКО, укрепление гривни - это факт, подтверждающий, что приток валюты на украинский рынок увеличился. С одной стороны, увеличились продажи продуктов питания на экспорт, а также выросли продажи металла за границу. В результате валютная выручка стала в больших объемах поступать на украинский рынок. «Во-первых, конец года заставляет экспортеров часть валюты продать для расчетов по своим гривневым долгам. Во-вторых, в преддверии выборов увеличился поток возврата денег из-за рубежа. Это тоже существенно увеличило количество предложений валюты. Таким образом, валютный рынок - как безналичный, так и наличный - достиг равновесия», - сказал А.ОХРИМЕНКО.

При этом он считает, что такое равновесие может быть нарушено принятыми недавно Нацбанком ограничениями на продажу валюты физлицам.

«Любые ограничения всегда плохо воспринимаются рынком, и не исключено, что они могут вызвать повышенный спрос, и именно на наличную валюту. Поэтому рост курса гривни до уровня 8,5 грн./долл. под влиянием этих событий не стоит исключать», - отметил эксперт.

При этом, по его мнению, такой рост курса если и будет иметь место, то, скорее всего, будет носить временный характер.

«В целом же тенденция к укреплению гривни до уровня 8 грн. сохраняется. Нарушит это равновесие только вливание новых денег в экономику, но, скорее всего, в ближайшую неделю этого не произойдет», - сообщил А.ОХРИМЕНКО.

Что касается перспектив курса евро/долл., то, по его словам, все будет зависеть от динамики безработицы в США. «В данном случае укрепление доллара по отношению к евро - это аванс, который финансисты готовы предоставить экономике США. Ожидается, что все же безработица в США начнет снижаться и это стимулирует и объемы продаж, и, самое главное, импорт США. Если же ожидания не оправдаются, то, скорее всего, курс евро опять будет выше 1,5 долл. Пока понятно одно: курс евро не будет ниже 1,46 долл.», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины запретил коммерческим банкам осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн.

Это предусмотрено в постановлении НБУ №538 от 9 сентября 2009 года «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины» (регистрация в Минюсте 9 ноября т.г.).

Кроме того, в постановлении запрещается коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением НБУ также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Документ вступает в силу с 20 ноября 2009 года.