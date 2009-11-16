Ограничения приведут к нарушениям в пунктах обмена валют

Ограничения на валютном рынке, вводимые постановлением Национального банка Украины №538 от 9 сентября 2009 года, приведут к появлению нарушений в пунктах обмена валют.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала сегодня на пресс-конференции генеральный директор ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» Галина ОЛИФЕР.

Она отметила, что данным постановлением курс валют устанавливает только председатель коммерческого банка, при этом в стране есть обменные пункты, которые работают только на агентстких соглашениях, поэтому у них нет возможности оперативно узнать, какой курс будет установлен.

«Отсутствие в обменниках ксерокопировальных аппаратов, интернет-сети приводит к тому, что появятся нарушения, прежде всего в обменных пунктах», – сказала Г.ОЛИФЕР.

Кроме того, это создаст проблемы для клиентов банков, считает она.

Также Г.ОЛИФЕР отметила, что вводится запрет на изменение курса валют в течение дня, что мешает оперативно реагировать на ситуацию на валютном рынке. «Получается, что банк устанавливает курс и в течение дня не может его менять. И если ты не угадал с курсом, то банк не будет вести деятельность себе в убыток, он просто прекратит проведение таких операций», – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины запретил коммерческим банкам осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн. Это предусмотрено постановлением НБУ №538 от 9 сентября 2009 года «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины» (регистрация в Минюсте 9 ноября т.г.).

Кроме того, в постановлении запрещается коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением НБУ также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Документ вступает в силу с 20 ноября 2009 года.