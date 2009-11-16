Эксперт: рекапитализация банка «Надра» - самый лучший вариант

Рекапитализация банка «Надра» является наиболее приемлемым вариантом как для вкладчиков, так и для государства.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

По его словам, сегодня очень важно восстановить доверие вкладчиков к банковской системе, и для этого вкладчики крупного системного банка "Надра" должны получить доступ к своим депозитам.

«Наиболее приемлемым вариантом для вкладчиков и для государства является рекапитализация банка государством с перспективой его продажи стратегическому инвестору после окончательного «становления на ноги», - отметил Я.СТЕЦИК.

Он считает, что этот вариант лучше, чем тот сценарий, который реализуется по отношению к "Укрпромбанку", поскольку качество активов банка «Надра» значительно лучше, чем у «Укрпромбанка», что вместе с хорошей региональной сетью может заинтересовать потенциальных инвесторов.

Напомним, Министерство финансов дало банку «Надра» срок до начала ноября, чтобы договориться о реструктуризации как минимум 75% внешних долгов. Этого количества было бы достаточно для того, чтобы правительство приступило к рекапитализации банка.

По данным НБУ, на начало сентября банку удалось реструктуризировать только 116 млн. долл. из более чем 900 млн. долл. внешнего долга.

В программе финансового оздоровления банка «Надра» 15 ноября — это срок, до которого временная администрация должна окончательно решить вопросы по реструктуризации внешних долгов.

Сегодня ни в Министерстве финансов (телефоны департамента по вопросам участия государства в капитализации банков не отвечают), ни в пресс-службе НБУ (как стационарный телефон, так и мобильный телефон руководителя пресс-службы не отвечают) получить информацию о состояние дел с реструктуризацией внешней задолженности банка «Надра» не удалось.

В пресс-службе банка «Надра» сегодня агентству УНИАН сообщили, что переговоры о реструктуризации продолжаются, но говорить о каких-то конкретных результатах еще рано.

Среди крупнейших кредиторов банка значатся Cargill, Rosemount Global Trade Finance Fund, Commerzbank AG, Standard Bank, Fortis Netherlands.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.