Гриценко предлагает отменить налоговую милицию

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС) предлагает отменить налоговую милицию.

Это предусмотрено поданным им законопроектом №5336 от 10 ноября 2009 года, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О государственной налоговой службе Украины», в частности, изъять из него ч. 2-3 ст. 1: «В составе органов государственной налоговой службы находятся соответствующие специальные подразделения по борьбе с налоговыми правонарушениями (далее – налоговая милиция). Государственная налоговая администрация Украины в зависимости от количества налогоплательщиков и других местных условий может создавать межрайонные (на два и больше районов), объединенные (на город и район) государственные налоговые инспекции и в их составе соответствующие подразделения налоговой милиции».

Соответствующие изменения об отмене налоговой милиции внесены в сопутствующие законы: «О милиции», «Об оперативно-поисковой деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс Украины, «Об основах предупреждения и противодействия коррупции», «О прокуратуре», «О военной обязанности и военной службе», «О радиочастотном ресурсе Украины», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и пр.