Эксперт: золото продолжает дорожать

Спрос со стороны инвесторов и ослабление доллара США способствуют росту мировых цен на золото.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, в период с 9 по 13 ноября металлы не останавились на достигнутом. По сравнению с предыдущей, прошедшая неделя оказалась еще более «высокой», сообщил В.СКИДАН. «Инвесторы продолжили продавать доллар США и покупать золото, в результате чего цена на этот металл достигла рекордных высот, как бы говоря о том, что некоторые участники рынка по-прежнему ожидают ослабления американской валюты и угрозы инфляции», -подчеркнул эксперт.

Как отметил В.СКИДАН, цена на золото на мировых рынках на прошлой неделе отмечена в таком ценовом диапазоне: 1098-1120 долларов за тройскую унцию. Что же касается украинского рынка, то цена на золото за указанный период продолжила повышаться пропорционально ценам на мировом рынке, сообщил эксперт. По его словам, цены на золото на украинском рынке варьировались в таких пределах: 292-296 грн. за грамм (в слитках от 100 грамм до 1000 грамм).

По прогнозам эксперта, «ближайшее время, возможно, будет произведена коррекция по цене на драгоценный металл, что может немного приостановить и снизить его стоимость». Этому также способствует кратковременное укрепление доллара США, считает он. Но при этом никто не забывает о том, что уровень инфляции доллара США повышается, а не снижается, подчеркнул В.СКИДАН. По его мнению, этот основной факт отразится на стоимости золота в недалеком будущем.