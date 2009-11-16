Эксперт: вкладчики ориентируются на надежность размещения средств

Вкладчики банков сейчас ориентируются не на доходность депозитов, а на надежность размещения своих средств.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

«Депозитные портфели физических лиц прирастают по всей системе, что свидетельствует о повышении уровня доверия вкладчиков, при этом не наблюдается прямой зависимости размера прироста портфеля от размера процентных ставок, которые устанавливает банк», - подчеркнула эксперт.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, стабильная ситуация на рынке депозитов сохраняется, так как достигнут определенный баланс между его субъектами. Банки предлагают клиентам условия, которые наилучшим образом отвечают потребностям вкладчиков (привлекательные условия краткосрочных вкладов, а также вкладов с возможностью снятия депозита), отметила она.

По прогнозам Н.СИНЯВСКОЙ, в дальнейшем на рынке депозитов ожидается постепенное снижение доходности вкладов, в особенности в иностранной валюте, хотя реальная динамика процентных ставок будет зависеть от ряда экономических и политических факторов.