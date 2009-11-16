Эксперт: банки предпочитают автокредиты

Банки по-прежнему предпочитают предоставлять кредиты в национальной валюте в основном на приобретение автотранспорта.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, автокредиты остаются наиболее предлагаемыми и востребованными. Банки предлагают разнообразные программы по данному виду кредитования, хотя основные условия не сильно отличаются: срок кредитования от 2 до 5 лет, процентная ставка от 20,49%-30,0% годовых, авансовый взнос 30%-40% от стоимости автомобиля, отметила эксперт.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, это обусловлено тем, что банки по-прежнему предпочитают предоставлять кредиты заемщикам (физическим лицам) по наименее рискованным, с точки зрения банка, продуктам. Программы банков, связанные с предоставлением ипотечных кредитов, будут по-прежнему малочисленны, полагает эксперт. Это вызвано тем, что у банков существует нехватка долгосрочных ресурсов, а также неопределенностью, связанной с вопросами залогового имущества, объяснила она.