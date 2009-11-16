Дефляция в еврозоне уменьшилась

В октябре 2009 года годовая инфляция (октябрь к октябрю) в зоне евро составляла -0,1% против -0,3% в сентябре, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 0,5% против 0,3% в июле-2009.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с сентябрем, в октябре-2009 была зарегистрирована инфляция в 0,2% в еврозоне и ЕС-27.

В октябре 2009 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-2,8%), Эстонии (-2,1%) и Португалии (-1,6%).

Наибольшая годовая инфляция в октябре 2009 года была зафиксирована в Румынии (4,3%), Венгрии (4,2%), и Польше (3,8%).

В октябре 2008 года годовая инфляция составляла 3,2% в зоне евро и 3,7% в ЕС-27.