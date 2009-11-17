Эксперт: Гривня продолжила в понедельник боковой тренд

Гривня начала текущую неделю без сюрпризов, продолжив в понедельник движение в боковом тренде в рамках диапазона 8,05-8,25 грн./долл.

Так текущую ситуацию на валютном рынке прокомментировал агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что межбанковский валютный рынок 16 ноября закрылся котировками 8,1130-8,1310 грн./долл. По подсчетам экономиста, гривня в этот день укрепилась к доллару менее чем на 0,2%. С начала же текущего месяца гривня подешевела к доллару на незначительные 0,1%, сообщил А.БЛИНОВ.

Аналитик также подчеркнул, что Национальный банк Украины отсутствует на открытом валютном рынке вот уже два месяца, ограничиваясь лишь целевыми аукционами для заемщиков-физлиц и поддержкой платежей “Нафтогаза” за импортированный газ.