Положительное сальдо торгового баланса КНР не означает торговую прибыль, сообщил представитель министерства коммерции КНР Яо Цзянь сегодня на встрече с местными журналистами, сообщает k2kapital.

«Китай экспортирует значительное количество трудоемких товаров, однако при этом мы являемся только производителями, продажей занимаются американские импортеры», - передает его слова пекинский корреспондент К2К.

Яо Цзянь отметил, что США зарабатывают большую прибыль путем продажи этих товаров. Факты свидетельствуют, что влияние курса юаня на изменение ситуации с активным сальдо торгового баланса ограничено. В связи с этим, курс китайского юаня не имеет отношения к торговому балансу.

«Ведение США экспортного контроля в отношении Китая сказывается на сбалансированном развитии китайско-американской торговли. В 2001 году на долю США пришлось 18,3% от общего объема импортируемой в Китай высокотехнологической продукции. В 2008 году этот показатель составил менее уже 7%. Это указывает на созданный США экспортный контроль, в результате которого рост экспорта американской продукции в Китай уменьшился»,- отметил он.

Он также подчеркнул, что поддержка стабильности курса юаня на фоне кризиса - это вклад Китая в возрождение мировой экономики.

"В этом году активное сальдо в торговле Китая с США снизилось на 18%, активное сальдо во внешней торговле Китая в целом уменьшилось на 27%. Улучшается ситуация с дисбалансом торговли. Все это создает условия для сохранения стабильности курса китайского юаня", - сказал Яо Цзянь.

США, с одной стороны, требуют от других стран повысить стоимость валют, а с другой - непрерывно понижают стоимость доллара. Это несправедливо по отношению к другим странам и не способствует возрождению мировой экономики, заключил чиновник.Китай: Курс юаня не имеет отношения к торговому балансу

Положительное сальдо торгового баланса КНР не означает торговую прибыль, сообщил представитель министерства коммерции КНР Яо Цзянь сегодня на встрече с местными журналистами.

«Китай экспортирует значительное количество трудоемких товаров, однако при этом мы являемся только производителями, продажей занимаются американские импортеры», - передает его слова пекинский корреспондент К2К.

Яо Цзянь отметил, что США зарабатывают большую прибыль путем продажи этих товаров. Факты свидетельствуют, что влияние курса юаня на изменение ситуации с активным сальдо торгового баланса ограничено. В связи с этим, курс китайского юаня не имеет отношения к торговому балансу.

«Ведение США экспортного контроля в отношении Китая сказывается на сбалансированном развитии китайско-американской торговли. В 2001 году на долю США пришлось 18,3% от общего объема импортируемой в Китай высокотехнологической продукции. В 2008 году этот показатель составил менее уже 7%. Это указывает на созданный США экспортный контроль, в результате которого рост экспорта американской продукции в Китай уменьшился»,- отметил он.

Он также подчеркнул, что поддержка стабильности курса юаня на фоне кризиса - это вклад Китая в возрождение мировой экономики.

"В этом году активное сальдо в торговле Китая с США снизилось на 18%, активное сальдо во внешней торговле Китая в целом уменьшилось на 27%. Улучшается ситуация с дисбалансом торговли. Все это создает условия для сохранения стабильности курса китайского юаня", - сказал Яо Цзянь.

США, с одной стороны, требуют от других стран повысить стоимость валют, а с другой - непрерывно понижают стоимость доллара. Это несправедливо по отношению к другим странам и не способствует возрождению мировой экономики, заключил чиновник.