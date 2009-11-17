Astrum: Качество активов украинских банков стабилизируется

Качество активов украинских банков стабилизируется в четвертом квартале 2009 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

При этом он считает, что банки получат совокупную чистую прибыль в первом квартале 2010 года.

Пока же, по словам аналитика, “финансовый результат украинских банков не оправдал наши ожидания относительно того, что они выйдут в прибыль по итогам октября текущего года”.

Как отметил Я.СТЕЦИК, чистый убыток отечественной банковской системы в целом вырос на 2,7 млрд. грн. в прошлом месяце, что значительно выше роста на 0,5 млрд. грн. в сентябре и на 2,2 млрд. грн. в августе. Резкое увеличение чистого убытка было вызвано существенным ростом отчислений в резервы на 6,1 млрд. грн. в октябре, что почти вдвое выше, чем в сентябре (3,7 млрд. грн.), полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины уточнил ранее обнародованные данные по убыткам украинских банков по итогам января-октября 2009 года. Сумма убытков оказалась на 5,369 млрд. грн. больше и составила 23,569 млрд. грн., по сравнению с прибылью в 9,4 млрд. грн. годом ранее.

По уточненным данным, сумма доходов банков увеличилась на 0,162 млрд. грн. – до 119,962 млрд. грн. Расходы банков составили 143,531 млрд. грн., что на 5,53 млрд. грн. больше ранее обнародованного показателя.

По состоянию на 1 ноября 2009 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в состоянии ликвидации находится 12 банков.