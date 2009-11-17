Сбербанк РФ прокредитовал экономику на 46,4 млрд. руб.
09:50, 17 ноября 2009Финансы
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За одну неделю
Сбербанк России с 5 по 11 ноября 2009 года выдал своим корпоративным клиентам кредиты, с учетом сделок по рефинансированию, на сумму 46,4 миллиарда рублей против 85,9 миллиарда рублей неделей ранее, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка в понедельник, сообщает РИА Новости.
Среди крупнейших названы кредиты: ОАО "МРСК Волги" - на 309 миллионов рублей, ООО "Строительная компания Бриз" - на 254 миллиона рублей, ООО "Компания Холидей" - на 230 миллионов рублей, ЗАО "Корпорация ГРИНН" - на 174 миллиона рублей, ООО "Центрстройинвест" - на 118 миллионов рублей.
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