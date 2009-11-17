Уоррен Баффет делает ставку на Wal-Mart, Exxon и Nestle

Американский инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway Inc известного инвестора Уоррена Баффета пополнила свой портфель активами Exxon Mobil Corp и Nestle SA, сделав ставку на крупнейшую в мире нефтяную компанию и лидера среди производителей продуктов питания, вообщает k2kapital.

Согласно материалам Berkshire, на конец минувшего квартала в распоряжении этой компании оказались около 1,28 млн. акций Exxon и 3,4 млн. американских депозитарных расписок (ADR) Nestle. С учетом стоимости акций нефтяного гиганта на вчерашней торговой сессии, стоимость доли, принадлежащей Berkshire, оценивается в $95 млн. Доля Berkshire Hathaway в Nestle может стоить в свою очередь порядка $161,5 млн. Кроме того, Berkshire нарастила свою долю в акционерном капитале крупнейшего ритейлера Wal-Mart Stores Inc, отмечает Bloomberg. Доля Berkshire в Wal-Mart выросла в прошлом квартале на 90% и оценивается примерно в $2 млрд.

"Berkshire более пристально приглядывается к компаниям, которые являются лидирующими в мире брендами", - цитирует агентство слова Тома Руссо (Tom Russo), партнера Gardner Russo & Gardner, владеющей долями в Berkshire и Nestle. Баффет, который занимает почетное второе место среди самых богатых американцев, тратит деньги Berkshire на осуществление инвестиций в крупнейшие компании на фоне улучшения обстановки на кредитном рынке. За три месяца, завершившиеся 30 сентября, было потрачено $2,23 млрд. Эти средства позволили Berkshire также пополнить свой портфель активами страховщика Travelers Cos и Wells Fargo & Co. Напомним также, что ранее в этом месяце стало известно о том, что Berkshire Hathaway покупает железнодорожного оператора Burlington Northern Santa Fe (BNSF) и выплатит $26 млрд за 77,4% акций этой компании.