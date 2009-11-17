Аржевитин: Доля проблемных банковских активов может вырасти

Доля проблемных банковских активов на конец текущего года может увеличиться до 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины Станислав АРЖЕВИТИН в ходе четвертой ежегодной конференции Института Адама Смита “Украинский банковский форум”.

“Доля плохих активов на сегодня по официальной статистике составляет до 10%, по моему мнению, на сегодня этот показатель находится на уровне 15%, а до конца года он может увеличиться до 20%”, – сказал он.

С.АРЖЕВИТИН также отметил, что нездоровая политическая ситуация вокруг Национального банка Украины негативно влияет на всю банковскую систему.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины уточнил ранее обнародованные данные по убыткам украинских банков по итогам января-октября 2009 года. Сумма убытков оказалась на 5,369 млрд. грн. больше и составила 23,569 млрд. грн., по сравнению с прибылью в 9,4 млрд. грн. годом ранее.

По уточненным данным, сумма доходов банков увеличилась на 0,162 млрд. грн. – до 119,962 млрд. грн. Расходы банков составили 143,531 млрд. грн., что на 5,53 млрд. грн. больше ранее обнародованного показателя.

По состоянию на 1 ноября 2009 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в состоянии ликвидации находится 12 банков.