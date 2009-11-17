Размер платы за акциз будет определять Кабмин

Окружной административный суд г. Киева подтвердил обоснованность протестов Генеральной прокуратуры Украины и отменил нормативные акты Кабмина, которые не отвечают требованиям закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в частности, 12 ноября 2009 года удовлетворен иск ведомства и признаны недействительными положения постановления правительства №486 от 21 мая 2008 года, которыми вопреки требованиям действующего законодательства переданы Министерству финансов Украины исключительные полномочия правительства относительно права изменять размер платы за марки акцизного сбора для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2008 года Кабинет министров принял решение о введении с 1 июля в 2008 г. акцизных марок нового образца для алкогольных напитков (постановление №179).

Согласно документу, изготовление и доставка новых марок Государственной налоговой администрации специализированным предприятием Министерства финансов должны быть обеспечены до 20 июня 2008 г.

21 мая 2008 года Кабмин утвердил новые образцы марок акцизного сбора для алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства и установил на них цену. Цена акцизных марок, которые используются с 1 июля 2008 г., составляет для алкогольных напитков 10,3 коп. за штуку, для табачных изделий - 5,5 коп.

Также Кабмин делегировал Министерству финансов право ежегодно изменять стоимость марки с учетом индекса инфляции и повышения себестоимости ее производства.