ЕБРР: украинские банки могут формировать часть капитала в инвалюте

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает целесообразным разрешить украинским банкам формировать часть капитала в иностранной валюте для нивелирования валютных рисков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК в ходе конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Любая девальвация влияет на баланс банка… Регуляторам стоит подумать о том, чтобы позволить банкам держать часть капитала в иностранной валюте», - сказал он, добавив, что экономика Украины является в высокой степени долларизированой.

Кроме того, А.КУУСВЕК отметил важность формирования долгосрочных ресурсов в гривне для кредитования предприятий, которые не имеют валютной выручки.

При этом он отметил, что на сегодня вложение ЕБРР в банковский сектор Украины составляет около 700 млн. долл. США.