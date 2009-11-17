Минфин: Переговоры по банку «Надра» затягиваются

Министерство финансов Украины отмечает, что переговоры по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра», которые планировалось закончить до 15 ноября, затягиваются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум»

«К сожалению, кредиторы не дают нам оснований утверждать, что эта реструктуризация состоялась… На сегодняшний день документальных подтверждений о реструктуризации внешней задолженности банка «Надра» мы не получили», - сказал он.

При этом Т.БАГИРОВ отметил, что переговоры о реструктуризации банков идут довольно активно, и на сегодня рассматривается несколько вариантов решений по поводу банка «Надра».

Как сообщал УНИАН, министр финансов Игорь УМАНСКИЙ 11 ноября т.г. заявил, что Министерство финансов Украины до конца недели (до 15 ноября) надеется получить решение совета кредиторов по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра». По его словам, представители правительства также принимают участие в переговорном процессе по реструктуризации обязательств банка.

Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн. На сегодня уже реструктуризировано около четверти этой суммы.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.