Временную администрацию из «Родовид Банка» выведут

Временная администрация будет выведена из «Родовид Банка» после того, как будет завершена процедура перевода вкладов физических лиц и части активов «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Согласно нашим договоренностям с НБУ, через механизм временной администрации можно осуществить все необходимые действия по переводу депозитов и части активов «Укрпромбанка» в «Родовид Банк» намного быстрее и эффективнее. Как только перевод будет завершен, временная администрация из «Родовид Банка» будет выведена», - сказал он.

Как отметил Т. БАГИРОВ, рекапитализированные при участии государства банки сегодня работают в нормальном режиме, и Нацбанк уже снял ограничения на проведение ими активных операций.

По его словам, на сегодня рассматривается вариант повторной докапитализации таких банков, при этом ее сумма будет незначительна. Докапитализация будет проведена после проведения соответствующего аудита одной из компаний большой «четверки».

Напомним, 8 октября т.г. Кабинет Министров Украины принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками. 11 ноября Кабмин принял решение о докапитализации «Родовид Банка».

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

Потом правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца – с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал – 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

В "большую четверку" аудиторских компаний входят Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers.