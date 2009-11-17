Кабмин намерен кредитовать Фонд гарантирования вкладов

Кабинет министров Украины за счет средств, предназначенных для рекапитализации при участии государства коммерческих банков, предусмотренных в проекте Госбюджета на 2010 год в сумме 50 млрд. грн., намерено кредитовать, при необходимости, и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум»

«Те 50 млрд. грн. – это не только рекапитализация как таковая, это и финансирование всех инструментов – таких, как финансовая помощь, субдолг, и т.д., в том числе, и кредитование Фонда гарантирования вкладов», - сказал он, при этом отметив, что средства будут выделяться исключительно при необходимости.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре текущего года увеличился на 82 млн. грн. и на 1 октября 2009 года составил 4,798 млрд. грн.