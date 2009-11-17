Парламент отменил закон о противодействии взяточничеству

Верховная Рада отменила Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о противодействии взяточничеству”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение парламент принял сегодня на заседании.

В частности, на этот ранее принятый закон Президент наложил вето и вернул на рассмотрение ВР со своими предложениями. В то же время парламент не поддержал ни одно из предложений главы государства.

Не смогла ВР преодолеть и вето Президента. За преодоление вето проголосовали лишь 213 народных депутатов из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, закон считается отмененным.

Данным законом предусматривалась более жесткая ответственность за взяточничество в органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах.

Для представителей власти, занимающих ответственное и особо ответственное положение, за получение взятки в размере 10 тыс. долларов и более предполагалось лишение свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Для судей, прокуроров и следователей за такое же преступление – пожизненное заключение с конфискацией имущества.