Межбанк: доллар подрос

Сегодня торги по паре доллар США/гривня стартовали с отметок 8,1100/8,1600, и к 11:00 курс составил 8,0900/8,1600. К 13:00 спрэд сузился до 8,1100/8,1400, и на момент закрытия цены вышли на уровень 8,1200/8,1500.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,1200/8,1600 в 10:08, минимальный средний – 8,0993/8,1020 в 12:18. НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0,2820/0,2845, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2825/0,2850.

Торги по евро стартовали с отметок 12,1475/12,2073. К 11:00 цены понизились до 12,1337/12,1934 и на момент закрытия торговой сессии, еще понизившись, составили 12,0717/12,1312 (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:05 (12,1507/12,2106), а минимальный средний – в 14:20 (12,0406/12,1001)).