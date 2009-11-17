Дефицит общего фонда бюджета составит 40 млрд. грн.

Годовой дефицит общего фонда Государственного бюджета Украины составит около 40 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил первый заместитель главы СП Александр ШЛАПАК во время встречи с журналистами региональных СМИ, находясь в Запорожье.

По его словам, эту тенденцию иллюстрирует состояние выполнения Госбюджета за текущий год, поскольку за 10 месяцев 2009 г. в общий фонд Госбюджета мобилизовано 120 млрд. 907,4 млн. грн., или 65,7% годового плана.

По мнению А.ШЛАПАКА, за два месяца, которые остались до конца года, получить определенную законом сумму нереально. Об этом, по его словам, свидетельствуют и среднемесячные показатели поступлений, и тот факт, что более 11 млрд. грн. налогов собрано заранее. Таким образом, можно прогнозировать годовой дефицит общего фонда бюджета на уровне около 40 млрд. грн.

А.ШЛАПАК прогнозирует ухудшение ситуации с выплатами зарплат работникам бюджетных учреждений и выполнением социальных гарантий. «Этот год еще как-то дотянем. Но нет ответа на вызовы, которые ожидают нас в следующем году при абсурдно спланированном на нереальных макропоказателях проекте Госбюджета-2010, представленном правительством», - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил комплекс проблем в налоговой системе, неопределенность условий снабжения газа, критическую ситуацию с платежеспособностью НАК «Нафтогаз Украины», стагнацию банковского сектора.

А.ШЛАПАК также объяснил позицию, которой руководствовался Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО при подписании закона о повышении соцстандартов: «Ключевым является то, что Конституция обязывает обеспечить размер пенсий, других видов социальных выплат и помощи на уровне, не ниже чем прожиточный минимум».

Он отметил отсутствие оснований для недовольства предпринимателей и промышленников, вызванного необходимостью повышения тарифной ставки 1-го разряда. «Согласно Генеральному соглашению, которое подписывали и правительство, и работодатели, на период до введения размера минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума минимальная тарифная ставка для рабочего 1-го разряда в производственной сфере устанавливается в размере 120% минимальной заработной платы, которая составляет 780 грн. против 744 грн., предусмотренных в законе», - подчеркнул А.ШЛАПАК.