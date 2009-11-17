«Родовид Банк» увеличит уставный капитал на 5,6 млрд. грн.

«Родовид Банк» увеличит уставный капитал на 5 млрд. 599 млн. 999 тыс. 999,8 грн. – до 8 млрд. 409 млн. 297 тыс. 999,8 грн. путем дополнительного выпуска акций для выплаты вкладов клиентам «Укрпромбанка».

Об этом сказано в сообщении банка, размещенном на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, планируется выпустить 3 млрд. 111 млн. 111 тыс. 111 штук простых именных акций стоимостью 1,8 грн. каждая.

Закрытое (частное) размещение акций пройдет в два этапа: с 20 по 24 ноября и с 25 по 26 ноября 2009 г.

Министерство финансов выкупит акции путем обмена их на облигации внутреннего государственного займа.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.