Цена на золото достигла нового рекордного значения

Цена на золото во вторник 17 ноября достигла нового рекордного значения на фоне противоречивых макроэкономических данных, опубликованных сегодня, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на $0,20 до $1139,40 за тройскую унцию.

Декабрьский контракт на поставку серебра закрылся снижением на $0,01 на отметке $18,39 за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины вырос на 1,4% до $1462,50 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом почти на $0,01 на отметке $3,11 за фунт.