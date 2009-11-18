МВФ: мировая экономика восстанавливается

Мировая экономика начинает выздоравливать после кризиса, но этот процесс еще очень хрупок. Такое мнение высказал накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда /МВФ/ Доминик Стросс-Кан, находящийся с визитом в Китае.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, текст его заявления распространила вашингтонская штаб-квартира фонда.

В ходе поездки глава МВФ провел переговоры с рядом руководителей КНР, в которых, по словам Д.Стросс-Кана, обсуждались "нынешняя экономическая ситуация и роль, которую в ней может играть Китай". "В последнее время мировая экономика, похоже, миновала опасный поворот, финансовые условия улучшились и наметился позитивный рост, в котором Азия играет ведущую роль", - отметил руководитель фонда. Однако, предупредил он, "процесс этот все еще хрупок и очень зависит от многих факторов".

Д.Стросс-Кан подчеркнул, что "у Китая нет иммунной защиты от потрясений в мировой экономики". Тем не менее, по его словам, "благодаря серьезным шагам со стороны правительства, восстановление национальной экономики имеет очень хорошие обоснования и является источником для укрепления для остальной Азии и мира в целом". В этой связи глава МВФ выразил уверенность в том, что экономический рост в КНР составит 8-9 проц в нынешнем и следующем году.