Банкам Украины на докапитализацию необходимо 40 млрд. грн.

Потребность украинских банков в увеличении капитала составляет не менее 40 млрд. грн.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала заместитель председателя правления «Укргазбанка» Елена ДМИТРИЕВА.

Она отметила, что потребность в капитализации банковской системы напрямую зависит от потребности в дополнительных резервах под кредитные риски. Поскольку качество кредитных портфелей банков продолжает ухудшаться из-за продолжающегося экономического кризиса, соответствующим образом растет потребность в дополнительном капитале.

«Оценочно, банки покрыли свои кредитные портфели резервами на 14%, чего явно недостаточно, так как ожидаемые потери по кредитным операциям составят не менее 20%. Поэтому кредитным учреждениям необходимо увеличить свои капиталы минимум на 40 млрд. грн., что составляет примерно треть от сегодняшнего уровня капитала банковской системы», – считает Е.ДМИТРИЕВА.

Справка УНИАН. 17 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

В середине сентября исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 год на продолжение процедуры рекапитализации банков предусмотрено 50 млрд. грн.