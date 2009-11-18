Курс доллара в банках повысился – 8,13/8,19 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,13 грн./долл., продают – по 8,19 грн./долл., курс незначительно повысился по сравнению с 17 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,16 грн./долл., по продаже – в пределах 8,17-8,23 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 17 ноября – до 12,09/12,27 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,25 грн./евро, по продаже – в пределах 12,19-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 17 ноября понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2726 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2856 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,283 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,291 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,13 грн./долл., продажи – 8,19 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,09-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,17-8,23 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного понизился по сравнению с 17 ноября и составляет 12,11/12,26 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,16 грн./евро, по продаже – в пределах 12,19-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 17 ноября понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2727 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,2% – до 0,2862 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,12/8,23 грн., евро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,22 грн., евро – 11,80/12,40 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,14/8,22 грн., евро – 12,05/12,35 грн., рубль – 0,277/0,287 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 18 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9903, к евро – 11,885571, к российскому рублю – 0,27863.