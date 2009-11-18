Тимошенко: Украина выходит из кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что экономические показатели Украины за третий квартал 2009 года свидетельствуют о сложившейся стойкой тенденции оздоровления экономики страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«Если мы в первые месяцы еще говорили о том, что для оптимизма нет никаких оснований, то динамика, которая отмечена как минимум во втором и третьем кварталах, говорит о стойкой тенденции оздоровления, что дает нам основания говорить о постепенном выходе Украины из кризиса», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что по показателям ВВП Украина вошла в ряд стран Европы, где наблюдается сокращение темпов падения этого показателя.

«Если у нас в начале кризиса падение ВВП было более 20% – в таком шоке находилась вся страна и экономика, то во втором и третьем кварталах мы демонстрируем достаточно серьезную динамику оздоровления… Украина по итогам третьего квартала заняла место среди стран мира, которые каждый квартал постоянно уменьшают уровень падения (ВВП – УНИАН), таких стран в мире не так уж много, и мы входим в их число», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что об оздоровлении экономики свидетельствует улучшение показателей промышленного производства практически по всем отраслям, а также сокращение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.

По данным Министерства экономики, в Европе сокращение падения ВВП в третьем квартале этого года отмечено во Франции, Германии и Италии.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение ВВП Украины в третьем квартале 2009 года замедлилось до 15,9% против с 17,8% во втором квартале т.г.