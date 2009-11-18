ЕБРР выделил украинским банкам 880 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала кризиса выделил украинским банкам финансирование на 880 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель проектов в финансовом секторе ЕБРР Александр ПАВЛОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Начиная с четвертого квартала прошлого года сумма инвестиций, которую мы приняли на совете директоров, подписали или собираемся подписать в самое ближайшее время, - около 880 млн. долл. Это наша общая сумма, как ответ на кризис», - сказал А.ПАВЛОВ.

По его словам, с начала текущего года сумма уже выделенного финансирования в банковский сектор Украины составляет 600 млн. долл.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 марта 2009 года он заключил обязательств на сумму 4,4 млрд. евро через 173 проекта.