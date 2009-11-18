ЕБРР сохраняет планы кредитования Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохраняет свои планы по началу работы по кредитованию в гривне в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель проектов в финансовом секторе ЕБРР Александр ПАВЛОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Пока еще не созданы необходимые условия, чтобы мы могли в более или менее серьезных масштабах начинать эту работу. Ограниченные возможности есть, но они реально очень малы и их недостаточно для тех операций, которые мы хотели бы осуществлять», - сказал А.ПАВЛОВ.

По его словам, одной из проблем для начала этого процесса является отсутствие необходимых условий для создания базы фондирования в гривне. Банкир отметил, что ЕБРР готов выпускать гривневые облигации, но для этого требуется внести целый ряд изменений в законодательную и нормативную базу.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины еще в апреле 2007 года выдал разрешение ЕБРР на кредитование в гривне.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 марта 2009 года он заключил обязательств на сумму 4,4 млрд. евро через 173 проекта.