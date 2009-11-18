Ющенко и спикер парламента Швейцарии обсудили инвестиции в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Совета кантонов (Верхней палаты) Парламента Швейцарской Конфедерации Аленом БЕРСЕ инвестиционные возможности в ходе подготовки Украины к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, также стороны обсудили межпарламентское сотрудничество, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Есть основания говорить о чрезвычайно большой перспективе политики развития наших отношений», – убежден В.ЮЩЕНКО.

Стратегическим приоритетом двусторонних экономических отношений, отметил В.ЮЩЕНКО, является формирование зоны свободной торговли. «Нашим стратегическим приоритетом в отношениях остается создание зоны свободной торговли в рамках Европейской ассоциации свободной торговли. Здесь мы рассчитываем на вашу поддержку», – сказал он. По оценке Президента, аналогичный формат торговых отношений с ЕС уже согласован на 75% в проекте Соглашения об ассоциации.

Президент выразил надежду на содействие со стороны швейцарских парламентариев в последующей либерализации визового режима с Украиной. С 1 января 2004 года Швейцария отменила визовый режим для граждан Украины, имеющих дипломатические, служебные и специальные паспорта, в настоящее время проходят переговоры по упрощению оформления виз для граждан Украины.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил Швейцарию за поддержку решения ЮНЕСКО по Голодомору 1932-1933 годов и выразил надежду на поддержку международных усилий Украины по признанию Голодомора Парламентской ассамблеей Совета Европы. «Мы надеемся, что позиция швейцарской стороны будет аналогичной при рассмотрении этого вопроса в ПАСЕ», – сказал Президент.

Во время встречи глава Украинского государства также ознакомил А.БЕРСЕ с внутриполитической ситуацией в Украине, в частности, с ходом избирательной кампании в Украине. В.ЮЩЕНКО заверил, что выборы пройдут демократически и в четком соответствии с законодательством.

С украинской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, руководитель аппарата Верховной Рады Валентин ЗАЙЧУК, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Швейцарии Игорь ДИР.

*** По данным Госкомстата Украины, за 9 месяцев этого года внешнеторговый оборот между Украиной и Швейцарией составил 1,03 млрд. долл., в том числе экспорт – 548,4 млн. долл. (52%); импорт – 484,5 млн. долл. (57%). Сальдо внешней торговли товарами и услугами является позитивным для Украины и составляет 63,9 млн. долл.

По состоянию на 1 июля текущего года Швейцария инвестировала в Украину 787,7 млн. долл., или 2,1% общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в украинскую экономику. Количество субъектов хозяйственной деятельности со швейцарским капиталом составляет 390.

1 октября 2009 года в рамках 8-го заседания украинско-швейцарской Комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества была достигнута договоренность об установлении прямых связей между экспертами обеих стран по вопросам подготовки к Евро-2012. В рамках заседания также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и официальным ведомством Швейцарии по вопросам поощрения импорта, экспорта и инвестиций.