East Capital не исключает участия в рекапитализации банка «Надра»

Миноритарный акционер банка «Надра» East Capital не исключает возможности совместного участия с правительством в рекапитализации банка, если будет принято соответствующее решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила старший аналитик East Capital Марго ЯКОБС в ходе конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Если будет рекапитализация банка за счет правительства, за счет государственных средств, мы обязательно рассмотрим возможность соинвестирования», - сказала М.ЯКОБС.

При этом она отметила, что участие или неучастие фонда в рекапитализации банка также зависит от совпадения с правительством видения развития банка в будущем.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. временный администратор банка «Надра» Валентина ЖУКОВСКАЯ заявила, что не исключает, что зарубежные миноритарные акционеры могут содействовать стабилизации ситуации в банке.

По ее словам, речь идет о шведском фонде East Capital (владеет 6,61% акций банка). Кроме того, британская компания Silk Route, которая владеет около 2% украинского финансового учреждения, тоже «занимается вопросами поддержания своей инвестиции в банке «Надра».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.

East Capital является крупнейшей в странах Восточной Европы независимой инвестиционной группой с главным офисом в Стокгольме. Основана в 1997 году в Швеции. Под управлением группы сегодня находится 15 различных фондов, совокупные активы которых превышают 4,4 млрд. долларов.