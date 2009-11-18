Увеличения капитала Родовид Банка хватит вкладчикам Укрпромбанка

Увеличение капитала на 5,6 млрд. грн. будет достаточным для выплат всех вкладов физических лиц, переданных в «Родовид Банк» из «Укрпромбанка».

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

Он подчеркнул, что выплаты должны начаться 23 ноября, и любая задержка с увеличением капитала может привести к возникновению проблем с выплатами.

Аналитик напомнил, что это второе вливание капитала в «Родовид Банк» со стороны правительства. После завершения эмиссии уставный капитал банка составит 8,4 млрд. грн., а доля государства увеличится с 99,97% до 99,99%, отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» увеличит уставный капитал на 5 млрд. 599 млн. 999 тыс. 999,8 грн. – до 8 млрд. 409 млн. 297 тыс. 999,8 грн. путем дополнительного выпуска акций для выплаты вкладов клиентам «Укрпромбанка». Об этом сказано в сообщении банка, размещенном на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, планируется выпустить 3 млрд. 111 млн. 111 тыс. 111 штук простых именных акций стоимостью 1,8 грн. каждая.

Закрытое (частное) размещение акций пройдет в два этапа: с 20 по 24 ноября и с 25 по 26 ноября 2009 г.

Министерство финансов выкупит акции путем обмена их на облигации внутреннего государственного займа.

Напомним, что Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Справка УНИАН. ПАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

Потом правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца – с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.