«Укрпромбанк» передал своих вкладчиков «Родовид Банку»

ООО «Укрпромбанк» передало все реестры договоров вкладчиков – физических лиц и реестры договоров банковских счетов, в том числе, карточных в ПАО «Родовид Банк», которое начало регистрацию вкладчиков в электронной очереди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом завил временный администратор ООО «Укрпромбанк» Константин РАЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

При этом он уточнил, что передан только электронный вариант реестра, а бумажную версию планируется передать сегодня до конца дня. «Надеемся уже сегодня завершить передачу реестров на бумажных носителях», - сказал К.РАЕВСКИЙ.

Выплату денежных средств по вкладам ООО «Укрпромбанк», по его информации, «Родовид Банк» планирует начать с 23 ноября.

Что касается передачи активов, то, как сообщил К.РАЕВСКИЙ, согласно постановлению КМУ №1133 от 7 октября т.г., «Родовид Банк» имеет право провести аудит активов «Укрпромбанка» и отобрать активы, «с которыми он сможет работать и за счет которых будет проводиться погашение обязательств по вкладам вкладчиков – физических лиц ООО «Укрпромбанк».

К.РАЕВСКИЙ сообщил, что именно за счет активов «Укрпромбанка» планируется компенсировать разницу между 5,6 млрд. грн., выделенными «Родовид Банку» Кабмином на погашение обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка», и 6,9 млрд. грн. общего объема обязательств по вкладам клиентов «Укрпромбанка», которые передаются в «Родовид Банк».

По информации К.РАЕВСКОГО, в «Родовид Банк» будет передано около 800 тыс. договоров 350 тыс. клиентов – физических лиц ООО «Укрпромбанк».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Справка УНИАН. ПАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

НБУ с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже НБУ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

Правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца – с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.