«Платинум Банк» заинтересован в активах и пассивах банка «Надра»

«Платинум Банк» заинтересован в приобретении части активов и пассивов банка «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор «Платинум Банка» Грегори КРАСНОВ журналистам в ходе конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Нами передано соответствующее предложение о заинтересованности в участии финансового оздоровления банка «Надра» временному администратору и Нацбанку. Я думаю, что в ближайшее время нами будет передано официальное предложение по той структуре сделки, которую мы бы хотели осуществить», - сказал Г.КРАСНОВ.

По его словам, если речь будет идти о передаче активов и пассивов на уровне до 5 млрд. грн., то банк это сможет сделать без повышения своего уставного капитала. Если сумма будет выше, то «Платинум Банк» также в состоянии осуществить эту сделку, но для этого необходимо будет провести допэмиссию, которую согласны поддержать как IFC, так и Европейский банк реконструкции и развития.

По словам банкира, у «Платинум Банка» достаточно своего капитала для того, чтобы «покрыть проблемы всех вкладчиков банка «Надра», которые гарантированы фондом гарантирования вкладов физлиц».

Г.КРАСНОВ подчеркнул, что «Платинум Банк» заинтересован в покупке активов как банка «Надра», так и других проблемных банков. «Нас интересует сеть, ритейловые депозиты, и мы готовы обсуждать часть активов, которые были бы равны тем пассивам, которые мы рассматриваем», - сказал Г.КРАСНОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Платинум Банк» (до марта 2009 года - ЗАО «Международный ипотечный банк») зарегистрировано 10 января 2005 года.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 1,299 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1,111 млрд. грн., обязательства – 936,282 млн. грн., уставный капитал - 380,567 млн. грн., собственный капитал – 362,955 млн. грн.

Единственным акционером банка на сегодня выступает IMB Group Public Ltd (Кипр).

ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрдгрн.

С 10 февраля т.г. в банке «Надра» введена временная администрация.

По данным Национального банка Украины, необходимый объем докапитализации банка «Надра» по состоянию на 20 июля 2009 года составлял 6,382 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).