«Родовид Банк» с 23 ноября начнет выплаты

ПАО «Родовид Банк» с понедельника, 23 ноября, начнет выплаты по вкладам физических лиц - клиентов ООО «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временный администратор «Родовид Банка» Сергей ЩЕРБИНА сегодня на брифинге.

По его информации, с момента начала регистрации вкладчиков «Укрпромбанка» для выплаты средств депозитов зарегистрировалось около 12 тыс. человек.

«На 14.00 уже было зарегистрировано у нас 12 тыс. клиентов для переоформления, и переоформили свои вклады уже около трех тысяч на сумму 95 млн. грн., - сообщил С.ЩЕРБИНА. - Мы работаем над тем, чтобы до конца декабря переоформить или поставить в очередь всех клиентов»

Он также отметил, что для того, чтобы возле отделений банка не собиралась очередь, помимо возможности регистрации по телефону и на сайте банка, уже в ближайшие дни будет введена услуга регистрации с помощью SMS. Кроме того, планируется, что через несколько недель «Родовид Банк» сможет обслуживать клиентов через отделения «Укрпромбанка».

«Отделения «Укрпромбанка» пока нам не перешли. Надеюсь, что через пару недель мы сможем уже обслуживать и на отделениях «Укрпромбанка», - сказал С.ЩЕРБИНА.

Он сообщил, что при выплате средств депозитов клиентов «Укрпромбанка» «Родовид Банк» будет придерживаться принципа - «те вкладчики, у кого раньше закончился срок депозита, те раньше должны получать средства».

Что касается порядка выплаты вкладов в иностранной валюте, то С.ЩЕРБИНА сообщил, что, согласно постановлению правительства №1133, Национальный банк гарантирует «Родовид Банку» обеспечение необходимыми объемами валюты. При этом, если по каким-то причинам «Родовид Банк» все же не будет иметь необходимых сумм валюты для выплаты вкладов, то он будет предлагать выдать вклад по курсу НБУ.

«Если мы в ближайшие дни не получим иностранную валюту, то мы можем предложить клиентам либо переоформить на какое-то время свои вклады до момента, пока банк не обеспечат валютой, либо мы можем предложить выдать средства по курсу НБУ», - сказал С.ЩЕРБИНА.

По его информации, уже в пятницу, 20 ноября, в уставный капитала «Родовид Банка» будут внесены ОВГЗ на сумму 5,6 млрд. грн.

«В пятницу, как только мы получим ОВГЗ на 5,6 млрд. грн., мы подаем их на монетизацию в Национальный банк Украины. НБУ, в свою очередь, гарантируем нам, что будет полностью обеспечивать вкладчиков необходимыми суммами, - сообщил С.ЩЕРБИНА - Для начала нам нужно 1,4 млрд. грн.»

Он считает, что до конца года на обеспечение обязательств по вкладам физлиц - клиентов «Укрпромбанка» потребуется 1,5-2 млрд. грн.

«По срокам до конца года, мы не видим, что больше чем 1,5-2 млрд. грн. может быть снято или переоформлено, то есть этих средств вполне хватит. Нужно понимать, что те, у кого сроки не закончились, им проценты начисляются и им нечего волноваться», - отметил С.ЩЕРБИНА.

Также он сообщил, что в понедельник, 23 ноября, "Родовид Банку" для проведения выплат по вкладам понадобиться около 15 млн. грн. и 1,5 млн. долл. В ноябре банк планирует выплатить около 300 млн. грн.

«Исходя из данных уже начавшейся регистрации, до конца ноября месяца может быть выплачено порядка 300 млн. грн.» - сказал С.ЩЕРБИНА.

В тоже время, по его словам, не все могут рассчитывать на одномоментное возвращение всей суммы депозита.

«Вкладчики, у которых сроки закончились (срок выплаты депозита уже наступил – УНИАН), смогут получить сразу 150 тыс. грн., остальное мы будем просить переоформить на более длительный срок», - отметил С.ЩЕРБИНА.

Такое ограничение касается и вкладчиков, у которых срок выплаты депозитов не наступил, отметил он.

«Те, у кого сумма меньше 150 тыс. грн., могут рассчитывать на выплату всей суммы вклада», - подчеркнул временный администратор «Родовид Банка».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.