Межбанк: доллар сегодня вырос

Сегодня на межбанке торги по паре доллар США/гривня открылись на уровне 8,0900/8,1500, и к 11:00 курс составил 8,0950/8,1500. К 13:00 повысилась цена покупки (8,1275/8,1500), и на момент закрытия торговой сессии котировки вышли на 8,1300/8,1700.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,1400/8,1700 в 15:10, минимальный средний – 8,0900/8,1500 в 10:00. Национальный банк объявил о выходе на рынок с продажей доллара США на аукционе с ценой отсечения 8,0900.

Российский рубль котировался банками по 0,2825/0,2850. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2832/0,2846.

Торги по евро стартовали с отметок 12,0717/12,1312. К 11:00 спрэд увеличился (12,0700/12,1622), и на момент закрытия котировки увеличились до 12,1405/12,2002 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:23 (12,1533/12,2450), а минимальный средний – в 10:00 (12,0717/12,1312)).